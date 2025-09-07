Haberler

Trabzon'da AFAD Gönüllü Buluşması Düzenlendi

Trabzon'da AFAD Gönüllü Buluşması Düzenlendi
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Trabzon'da gerçekleştirilen 'Destek AFAD Gönüllü Buluşması' etkinliğinde, gönüllüler çeşitli yarışmalara katıldı ve Türk bayrağı eşliğinde yürüyüş yaptı. AFAD Müdürü, gönüllülerin deprem sonrası önemli katkılarda bulunduğunu belirtti.

Trabzon'da, Afet ve Acil Durum ( Afad ) Müdürlüğünce "Destek AFAD Gönüllü Buluşması" etkinliği gerçekleştirildi.

AFAD Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Akçaabat ilçesindeki Akçatepe Tesisleri'nde gerçekleştirilen programda, gönüllüler çadır kurma, su taşıma, kütüğe çivi çakma, halat çekme ve çuval yarışları gibi etkinliklere katıldı.

Yaklaşık 250 gönüllünün yer aldığı etkinlikte, 100 metrelik Türk bayrağı eşliğinde 5 kilometrelik yürüyüş yapıldı.

İl Afet ve Acil Durum Müdürü Mustafa Hüseyinpaşaoğlu da Trabzon'daki AFAD gönüllülerinin Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat depremlerinde önemli katkılar sağladığını belirtti.

Kaynak: AA / Hatice Diler - Güncel
Minderini kaldıran kadın, dehşet verici manzarayla karşılaştı

Minderini kaldıran kadın, dehşet verici manzarayla karşılaştı
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Trafikte korku dolu anlar! Cam silme bahanesiyle sürücülere kabusu yaşattı

Sürücülere aynı bahaneyle yaklaşıp, kabusu yaşattı
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.