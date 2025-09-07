Trabzon'da AFAD Gönüllü Buluşması Düzenlendi

Trabzon'da, Afet ve Acil Durum ( Afad ) Müdürlüğünce "Destek AFAD Gönüllü Buluşması" etkinliği gerçekleştirildi.

AFAD Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Akçaabat ilçesindeki Akçatepe Tesisleri'nde gerçekleştirilen programda, gönüllüler çadır kurma, su taşıma, kütüğe çivi çakma, halat çekme ve çuval yarışları gibi etkinliklere katıldı.

Yaklaşık 250 gönüllünün yer aldığı etkinlikte, 100 metrelik Türk bayrağı eşliğinde 5 kilometrelik yürüyüş yapıldı.

İl Afet ve Acil Durum Müdürü Mustafa Hüseyinpaşaoğlu da Trabzon'daki AFAD gönüllülerinin Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat depremlerinde önemli katkılar sağladığını belirtti.