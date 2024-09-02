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Trabzon'da adli yıl açılış töreni yapıldı

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Trabzon'da 2024-2025 adli yılı açılışı dolayısıyla tören düzenlendi.

Trabzon'da 2024-2025 adli yılı açılışı dolayısıyla tören düzenlendi.

15 Temmuz Hürriyet ve Şehitler Parkı'nda düzenlenen törende, saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın ardından Atatürk Anıtı'na çelenk bırakıldı.

Trabzon Barosu Başkanı Duygu Keleş Aydın, burada yaptığı konuşmada, yeni adli yılı mesleki sorunları dile getirerek değil, adaletin sağlanacağına güven duyulacak bir hukuk sisteminin inşasının heyecanıyla karşılamak istediklerini söyledi.

Aydın, adil yargılanmanın önemine işaret ederek, şunları kaydetti:

"Adaletin sağlanması için adil yargılanma, adil yargılanma içinse bağımsız yargı ve etkili kullanılabilecek bir savunma hakkı şarttır. Savunma ayağı eksik veya güçsüz bırakılarak adalet tesis edilemez. Savunma hakkının temsilcisi olan avukatlık mesleğinin sorunları çözülmeden yurttaşların adalet talebine karşılık verebilmek mümkün değildir."

Kaynak: AA / Güncel

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