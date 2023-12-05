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Trabzon'da abartı egzoz kullanan sürücülere yüksek ceza

5 Aralık 2023 13:57 Son Güncelleme: 13:58 Abone Ol

Trabzon'da yapılan denetimlerde, çevreye rahatsızlık veren 2 araçta standart dışı egzoz tespit edildi. Sürücülere 8 bin 128 lira ceza uygulandı ve araçlar trafikten men edildi.