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Trabzon'da abartı egzoz kullanan sürücülere yüksek ceza

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Trabzon'da yapılan denetimlerde, çevreye rahatsızlık veren 2 araçta standart dışı egzoz tespit edildi. Sürücülere 8 bin 128 lira ceza uygulandı ve araçlar trafikten men edildi.

Trabzon'da "abartı egzoz" olarak nitelenen standart dışı egzozlu araç kullanan 2 sürücüye 8 bin 128 lira ceza uygulandı, araçlar trafikten men edildi.

İl Emniyet Müdürlüğü Trafik Tescil ve Denetleme Şubesi ekiplerince yapılan denetimlerde, 2 aracın çevreye rahatsızlık verdiği tespit edildi.

Yapılan denetimde, 2 araçta da standart dışı egzoz bulunduğu belirlendi.

Sürücülere 8 bin 128 lira ceza verilerek ceza puanları düşürüldü, araçlar ise trafikten men edildi.

Kaynak: AA / Güncel

Trabzon Çevre Ceza Trafik Güncel Haberler

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