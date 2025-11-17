Trabzon'da Abartı Egzoz Kullanan Sürücülere Cezalar Kesildi
Trabzon'da, abartı egzoz kullanan 6 sürücüye para cezası verilirken, araçları trafikten men edildi.
İl Emniyet Müdürlüğü Trafik Tescil ve Denetleme Şubesi ekipleri, 6 aracın çevreye rahatsızlık verdiğini tespit etti.
Denetimlerde, araçlarda standart dışı egzoz bulunduğu belirlendi.
Sürücülere para cezası uygulanarak, araçlar trafikten men edildi.
Kaynak: AA / Meltem Yılmaz Karakurum - Güncel