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Trabzon'da abartı egzoz kullanan 6 sürücüye ceza ve trafikten men

11 Aralık 2023 13:49 Güncelleme: 13:51 Abone Ol

Trabzon'da yapılan denetimlerde, çevreye rahatsızlık veren 6 araçta standart dışı egzoz bulundu. Sürücülere 24 bin 384 lira ceza verilerek ceza puanları düşürüldü ve araçlar trafikten men edildi.