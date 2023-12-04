Haberler ›› Güncel ›› Trabzon'da abartı egzoz kullanan 4 sürücüye yüksek ceza

Trabzon'da abartı egzoz kullanan 4 sürücüye yüksek ceza

4 Aralık 2023 12:59 Son Güncelleme: 13:00 Abone Ol

Trabzon'da yapılan denetimlerde, çevreye rahatsızlık veren 4 araçta standart dışı egzoz tespit edildi. Sürücülere 16 bin 256 lira ceza uygulandı ve araçlar trafikten men edildi.