Trabzon'da abartı egzoz kullanan 4 sürücüye yüksek ceza
Trabzon'da yapılan denetimlerde, çevreye rahatsızlık veren 4 araçta standart dışı egzoz tespit edildi. Sürücülere 16 bin 256 lira ceza uygulandı ve araçlar trafikten men edildi.
Trabzon'da "abartı egzoz" olarak nitelenen standart dışı egzozlu araç kullanan 4 sürücüye 16 bin 256 lira ceza uygulandı, araçlar trafikten men edildi.
İl Emniyet Müdürlüğü Trafik Tescil ve Denetleme Şubesi ekiplerince yapılan denetimlerde, 4 aracın çevreye rahatsızlık verdiği tespit edildi.
Yapılan denetimde, 4 araçta da standart dışı egzoz bulunduğu belirlendi.
Sürücülere 16 bin 256 lira ceza verilerek ceza puanları düşürüldü, araçlar ise trafikten men edildi.