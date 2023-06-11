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Trabzon'da 9 yaşındaki çocuk yorgun mermiyle ağır yaralandı

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Trabzon'un Ortahisar ilçesinde oturduğu sitenin parkında oyun oynayan Kerem Can Özdemir (9), başına isabet eden yorgun mermi ile ağır yaralandı. Olay ile ilgili soruşturma başlatılırken, küçük çocuğun yere yığıldığı anlar sitenin güvenlik kamerasına yansıdı.

TRABZON'un Ortahisar ilçesinde oturduğu sitenin parkında oyun oynayan Kerem Can Özdemir (9), başına isabet eden yorgun mermi ile ağır yaralandı.

Olay, dün saat akşam saatlerinde Çukurçayır Mahallesi'nde meydana geldi. Site parkında arkadaşları ile oynayan Kerem Can Özdemir, birden kanlar içerisinde yere yığıldı. Sağlık ekiplerince Karadeniz Teknik Üniversitesi Farabi Hastanesi'ne kaldırılan Özdemir'in çekilen tomografisinde başına yorgun mermi isabet ettiği görüldü. Tedavi altına alınan Özdemir'in hayati tehlikesinin olduğu belirtildi. Olay ile ilgili soruşturma başlatılırken, küçük çocuğun yere yığıldığı anlar sitenin güvenlik kamerasına yansıdı. (DHA)

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel

Çukurçayır Ortahisar Kerem Can Güncel Haberler

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