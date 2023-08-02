Trabzon'da 9 yaşındaki çocuğun yorgun mermiyle yaralanmasına neden olduğu iddia edilen şüpheli gözaltına alındı

Trabzon'da 9 yaşındaki çocuğun yorgun mermiyle yaralanmasına neden olduğu iddia edilen şüpheli gözaltına alındı. İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Alperen Yavuz'un yaralanmasına ilişkin soruşturma başlattı ve atış yaptıkları tespit edilen şüphelilerin silahlarına el koydu. Ankara Jandarma Kriminal Daire Başkanlığı'nda yapılan incelemede, çekirdeğin bir şüpheliye ait silahtan çıktığı tespit edildi.