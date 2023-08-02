Trabzon'da 9 yaşındaki çocuğun yaralanmasına neden olan kurşunun düğünden atıldığı tespit edildi

Trabzon'da annesiyle yürüyen Alperen Yavuz'un yaralanmasına neden olan merminin, olay yerine 1204 metre mesafedeki bir düğünden atıldığı belirlendi. Olayla ilgili gözaltına alınan çarşı ve mahalle bekçisi H.Ş. tutuklandı.

TRABZON'da annesiyle yolda yürüyen Alperen Yavuz'un (9) yaralanmasına neden olan merminin, olay yerine 1204 metre mesafedeki bir düğünden atıldığı tespit edildi. Kurşunun silahından çıktığı belirlenen çarşı ve mahalle bekçisi H.Ş., gözaltına alındı.

Olay, 28 Temmuz akşam saatlerinde Uğurlu Mahallesi'nde meydana geldi. Annesiyle birlikte minibüsten inen Alperen Yavuz, yürürken bir anda yere düştü. Kanlar içinde kalan çocuk çevredekilerin ihbarı üzerine gelen ambulansla Karadeniz Tıp Fakültesi (KTÜ) Farabi Hastanesi'ne kaldırıldı. Yapılan kontrollerde Yavuz'un göğsünde yorgun mermi çekirdeği tespit edildi. Ameliyat edilen Alperen Yavuz, tedavisinin ardından taburcu edildi.

BİN 204 METRE MESAFEDEN ATEŞ ETMİŞ

Olayla ilgili soruşturma başlatan güvenlik güçleri, silahı ateşleyen kişinin tespit edilmesi için geniş çaplı çalışma başlattı. Trabzon İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, atış yönünü inceleyerek merminin 1204 metre mesafede yapılan bir düğünde atıldığını belirledi. Düğünün yapıldığı bölgede toplanan silahlarda yapılan balistik incelemeyle, Alperen'i yaralayan merminin İl Emniyet Müdürlüğü'nde bekçi olan H.Ş.?nin tabancasından çıktığı tespit edildi. Jandarma ekipleri tarafından gözaltına alınan H.Ş. adliyeye sevk edildi. H.Ş. ayrıca soruşturma kapsamında açığa alındı.

TUTUKLANDI

Şüpheli H.Ş, emniyetteki işlemlerin ardından çıkarıldığı adli makamlarca tutuklanarak cezaevine gönderildi. Trabzon İl Jandarma Komutanlığı tarafından yapılan yazılı açıklamada, 'Mutluluğa kurşun sıkan ve 9 yaşında çocuğumuz A.Y.'yi yaralayan H.Ş. (32), çıkarıldığı adli makamlarca tutuklanarak Bahçecik Cezaevine konulmuştur. Kamuoyuna saygıyla duyurulur' ifadelerine yer verildi. (DHA)