Trabzon'da 9 yaşındaki çocuğa yorgun mermi isabet etti, fail yakalandı

Trabzon'da 9 yaşındaki çocuğun yorgun merminin göğsüne isabet etmesiyle yaralandığı olayın faili yakalandı.

Ortahisar ilçesine bağlı Uğurlu Mahallesi'nde 29 Temmuz tarihinde annesiyle yolda yürürken göğsüne yorgun mermi isabet eden Alperen Yavuz (9) yaralandı. Karadeniz Teknik Üniversitesi Farabi Hastanesi'nde ameliyatla kurşunun çıkarılması sonrası hayati tehlikeyi atlatan Alperen taburcu edildi. Minik Alperen'i yaralayan yorgun mermiyi ateşleyen failin bulunması için çalışma başlatan Trabzon İl Jandarma Komutanlığı JASAT ekiplerince bölgede inceleme başlatıldı. Küçük çocuğun göğsünden çıkartılan mermi de soruşturma kapsamında balistik incelemeye alındı. Yapılan balistik incelemede merminin Trabzon'da görev yapan H.Ş. (32) isimli bekçinin silahından ateşlendiği belirlendi. Jandarma ekiplerince gözaltına alınan H.Ş., açığa alınarak mahkemeye sevk edildi. - TRABZON