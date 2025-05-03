Trabzon'da 864 Hacı Adayı İçin Hac Programı Düzenlendi

Trabzon'da, hacca gidecek 864 hacı adayı için program organize edildi.

Ortahisar ilçesindeki 1 Nolu Beşirli Sahil Camisi'nde düzenlenen programa, hacı adaylarının yanı sıra Vali Aziz Yıldırım, Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Metin Genç, İl Müftüsü Selami Aydın ve diğer ilgililer katıldı.

Kur'an-ı Kerim tilavetiyle başlayan programda ilahiler okundu.

Hac ve Umre Hizmetlerinden Sorumlu Müftü Yardımcısı Haydar Bektaşoğlu, hacı adaylarına ibadet süreci ve kutsal topraklarda dikkat edilmesi gereken kurallar hakkında bilgi sundu.