Trabzon'da 864 Hacı Adayı İçin Hac Programı Düzenlendi
Trabzon'un Ortahisar ilçesinde 864 hacı adayı için düzenlenen programa yerel yöneticiler ve din görevlileri katıldı. Programda hacı adaylarına ibadet süreciyle ilgili bilgi verildi.
Trabzon'da, hacca gidecek 864 hacı adayı için program organize edildi.
Ortahisar ilçesindeki 1 Nolu Beşirli Sahil Camisi'nde düzenlenen programa, hacı adaylarının yanı sıra Vali Aziz Yıldırım, Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Metin Genç, İl Müftüsü Selami Aydın ve diğer ilgililer katıldı.
Kur'an-ı Kerim tilavetiyle başlayan programda ilahiler okundu.
Hac ve Umre Hizmetlerinden Sorumlu Müftü Yardımcısı Haydar Bektaşoğlu, hacı adaylarına ibadet süreci ve kutsal topraklarda dikkat edilmesi gereken kurallar hakkında bilgi sundu.
Kaynak: AA / Duygu Avunduk - Güncel