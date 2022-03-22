Trabzon'da "8. Görsel Mizahi Yapıtlar Sergisi" açılacak

TRABZON (AA) - Trabzon'da, 8. Görsel Mizahi Yapıtlar Sergisi 25 Mart'ta sanatseverlerin beğenisine sunulacak.

Mizah Sanatı Derneğinden yapılan yazılı açıklamada, geleneksel hale gelen serginin Trabzon Sanatevi Salon Garaj Sergi Salonunda açılacağı belirtildi.

Kültür ve Turizm Bakanlığının maddi katkılarıyla İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü, Karadeniz Plastik Sanatlar Derneği, Trabzon Fotoğraf Sanatı Derneği ve Trabzon Fotoğrafevi Derneğinin desteğiyle Mizah Sanatı Derneği tarafından organize edilecek sergiye, yurt içi ve dışından sanatçıların katılacağı aktarılan açıklamada, karikatür, fotoğraf ve satirik heykellerden oluşan eserlerin yer aldığı serginin, 25-31 Mart'ta ziyarete açık olacağı ifade edildi.

Açıklamada değerlendirmelerine yer verilen Mizah Sanatı Derneği Başkanı Adnan Taç, bizahın Karadeniz insanı için bir yaşam biçimi olduğuna işaret ederek, şunları kaydetti:

"Bu bilinçle Kültür ve Turizm Bakanlığı, il müdürlüğü ile birlikte destek olan derneklerimizle Trabzon'u 'mizahın başkenti' ilan ederek çıktığımız bu yolda katılımı daha da çoğaltmayı hedefliyoruz. Gelenekselleşen bu sergiyi yerelden ulusala şimdilik birkaç yabancı konuk olsa da gelecekte ulusaldan uluslararası boyuta taşıma gayreti içerisinde girmiş durumdayız."