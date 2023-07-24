Trabzon'da 8 araç trafikten men edildi

Trabzon'da trafikten men edilen 8 aracın sürücüsüne cezai işlem uygulandı.

İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince, Ortahisar ve Akçaabat ilçelerinde gürültü çıkartarak çevreye rahatsızlık veren araçların sürücülerine yönelik çalışma gerçekleştirildi.

Hakkında işlem yapılan 8 sürücüye para ve ceza puanı verilirken, araçlar ise trafikten men edildi.