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Trabzon'da 8 araç trafikten men edildi

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Trabzon'da trafikten men edilen 8 aracın sürücüsüne cezai işlem uygulandı.

Trabzon'da trafikten men edilen 8 aracın sürücüsüne cezai işlem uygulandı.

İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince, Ortahisar ve Akçaabat ilçelerinde gürültü çıkartarak çevreye rahatsızlık veren araçların sürücülerine yönelik çalışma gerçekleştirildi.

Hakkında işlem yapılan 8 sürücüye para ve ceza puanı verilirken, araçlar ise trafikten men edildi.

Kaynak: AA / Göktuğ Ergün - Güncel

Emniyet Müdürlüğü Ortahisar Akçaabat Trabzon Güncel Haberler

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