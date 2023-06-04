Trabzon'da 58 Mahalleye 24 Saat Su Verilemeyecek

Trabzon'da Karayolları Genel Müdürlüğü tarafından yapılacak çalışma nedeniyle 6 Haziran Salı günü saat 08.00'den itibaren 24 saat süreyle planlı su kesintisi uygulanacak. 58 mahallede su kesintisi yaşanacak.

Trabzon'da 58 mahalleye 6 Haziran Salı günü saat 08.00'den itibaren 24 saat su verilemeyeceği bildirildi.

Büyükşehir Belediyesinden yapılan yazılı açıklamada, Karayolları Genel Müdürlüğü tarafından Kanuni Bulvarı Yenicuma-Boztepe Kavşağı bağlantı çalışmasında isale hattının yer değiştirilmesi gerekliliği nedeniyle 58 mahallede su kesintisi yaşanacağı belirtildi.

TİSKİ Genel Müdürlüğünce yapılacak bu çalışma nedeniyle 6 Haziran Salı günü saat 08.00'den itibaren 24 saat süreyle planlı su kesintisi uygulanacağı aktarılan açıklamada, "Herhangi bir mağduriyetin oluşmaması adına vatandaşlarımızın gerekli miktardaki tedariklerini sağlamaları ve kesinti süresince suyu tasarruflu kullanmaları önemle rica olunur. Vatandaşlarımız, su kesintisi ile ilgili taleplerini Alo 153 üzerinden 7/24 TİKOM'a iletebileceklerdir." ifadelerini yer verildi.

Açıklamada, su kesintisinin yaşanacağı mahalleler şöyle sıralandı:

"Kaşüstü, Yalıncak, Bulak, Çilekli, Çimenli, Kavala, Pelitli, Konaklar, Kanuni, 1 ve 2 Nolu Bostancı, Kalkınma, Üniversite, Değirmendere, Sanayi, Kaymaklı, Çukurçayır, Kutlugün, İncesu, Dolaylı, Yeşilyurt, Esentepe, İskenderpaşa, Kemerkaya, Cumhuriyet, Yenicuma, Gazipaşa, Boztepe, Çarşı, Pazarkapı, Zafer, Ortahisar, Bahçecik, Beştaş, Çamoba, Yalı, Hızırbey, İnönü, Kurtuluş, Yenimahalle, Fatih, Yeşiltepe, 1,2 ve 3 Nolu Erdoğdu, Soğuksu, Aktoprak, Bengisu, Karşıyaka, Aydınlıkevler, 1 ve 2 Nolu Beşirli, Toklu, Akyazı, Gülbaharhatun, Akçakale ve Söğütlü."