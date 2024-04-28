Üye Girişi
Haberler

Trabzon'da 56 Yıl Hapis Cezası Bulunan Firari Hükümlü Yakalandı

Güncelleme:
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Trabzon'un Yomra ilçesinde, hakkında 56 yıl 7 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari hükümlü yakalandı. Jandarma Suç Araştırma Timi tarafından yapılan çalışmalar sonucunda, 10 yıldır aranan ve 30 ayrı suçtan toplamda 56 yıl 7 ay hapis cezası bulunan kişi, Yomra ilçesinde saklandığı yerde yakalandı. Yakalanan hükümlü, jandarma tarafından cezaevine teslim edildi.

Trabzon'un Yomra ilçesinde, hakkında 56 yıl 7 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari hükümlü yakalandı.

İl Jandarma Komutanlığına bağlı Jandarma Suç Araştırma Timince (JASAT) yürütülen çalışmalarda, 10 yıldır aranan ve hakkında 30 ayrı suçtan toplam 56 yıl 7 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan kişinin, Yomra ilçesinde saklandığı tespit edildi.

JASAT ekiplerince adrese düzenlenen operasyonda firari hükümlü yakalandı.

Jandarmadaki işlemlerin ardından hükümlü, cezaevine teslim edildi.

Kaynak: AA / Güncel

Suç Araştırma Timi Jandarma Trabzon Yomra Yargı Güvenlik Suç 3.Sayfa Güncel Haberler

500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title