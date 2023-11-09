Trabzon'da 5 hırsızlık olayını aydınlatan JASAT ekipleri 13 şüpheliyi yakaladı

Trabzon'da 4 ilçede meydana gelen 5 hırsızlık olayını aydınlatan JASAT ekipleri 13 şüpheliyi yakaladı.

Trabzon İl Jandarma Komutanlığı hırsızlık olayları üzerine failleri tespit etmek için JASAT dedektifleri ve İlçe Jandarma Komutanlıklarınca çalışma başlattı. Yapılan koordineli çalışmalar sonucu Maçka ilçesi Başarlı mahallesinde motosiklet hırsızlığı, Araklı ilçesi Yassıkaya mahallesinde motosiklet hırsızlığı, Akçaabat ilçesi Ortaköy mahallesinde evden para ve ziynet eşyalarının çalınması olayı, Akçaabat ilçesi Dörtyol mahallesinde ev eşyalarının çalınması ve Tonya ilçesi Kalınçam mahallesinde meydana gelen demir köprü direklerinin çalınması olayı şüphelileri jandarma ekiplerince yapılan saha araştırmaları sonucu tespit edildi.

JASAT dedektiflerinin ve Jandarma Asayiş timlerinin yapmış olduğu operasyon sonucu 13 şüpheli yakalanarak gözaltına alınırken, şahıslar hakkında adli işlemler sürdüğü belirtildi.

Şüpheliler ile birlikte çalınan 2 adet motosiklet, 2 adet köprü için kullanılan demir direk, muhtelif bakır mutfak eşyası, beyaz eşya ve halı ele geçirilerek sahiplerine teslim edildi. 210 euro, 40 dolar döviz ve yarım Cumhuriyet altının bozdurulduğu ve şüpheli tarafından harcandığı tespit edilirken, bozdurma işlemini yapan işyeri tespit edilerek 'hırsızlık malı satın almaktan' adli işlem başlatıldı. - TRABZON