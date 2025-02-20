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Trabzon'da 5 Düzensiz Göçmen Yakalandı

Trabzon'da 5 Düzensiz Göçmen Yakalandı
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Trabzon'da yasa dışı yollarla yurda giriş yapan 5 düzensiz göçmen, emniyet ekipleri tarafından yakalandı. İnsan kaçakçılığı iddiasıyla 2 kişi hakkında adli işlem başlatıldı.

Trabzon'da yasa dışı yollarla yurda giriş yaptığı belirlenen 5 düzensiz göçmen yakalandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Göçmen Kaçakçılığıyla Mücadele ve Hudut Kapıları Şube Müdürlüğü ile Of İlçe Emniyet Müdürlüğüne bağlı ekipler, göçmen kaçakçılığıyla mücadele çalışmaları kapsamında ülkeye yasa dışı yollardan giriş yaptığı tespit edilen 5 düzensiz göçmeni yakaladı.

İnsan kaçakçılığı yaptığı iddia edilen 2 kişi hakkında adli işlem yapıldı.

Yakalanan düzensiz göçmenler, İl Göç İdaresi Müdürlüğüne teslim edildi.

Kaynak: AA / Seyit Ahmet Eksik - Güncel
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