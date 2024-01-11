Trabzon'da 5 düzensiz göçmen yakalandı
Trabzon'da yurda yasa dışı yollarla girdiği tespit edilen 5 düzensiz göçmen, il emniyet müdürlüğü ekipleri tarafından yakalandı. Yakalanan düzensiz göçmenler İl Göç İdaresi Müdürlüğüne gönderilirken, aracılık ettiği ileri sürülen C.Ç. hakkında adli soruşturma başlatıldı.
Trabzon'da, yurda yasa dışı yollarla girdiği tespit edilen 5 düzensiz göçmen yakalandı.
İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Karadeniz Sahil Yolu'nda ilerleyen bir araçta düzensiz göçmenlerin olduğunu belirledi.
Havalimanı mevkisinde durdurulan araçta, 5 düzensiz göçmen ve aracılık ettiği ileri sürülen C.Ç. yakalandı.
Düzensiz göçmenler işlemlerin ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğüne gönderildi, C.Ç. hakkında başlatılan adli soruşturma ise devam ediyor.