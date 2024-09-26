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Trabzon'da 461 Hafız için İcazet Töreni Düzenlendi

Trabzon'da 461 Hafız için İcazet Töreni Düzenlendi
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Trabzon'da gerçekleştirilen Mevlid-i Nebi Haftası etkinlikleri kapsamında, 461 hafız için icazet töreni yapıldı. Vali Aziz Yıldırım, hafızlığın manevi önemine vurgu yaparak, bireysel başarının topluma hizmet olduğunu belirtti.

Trabzon'da, Mevlid-i Nebi Haftası ile Camiler ve Din Görevlileri Haftası etkinlikleri kapsamında 461 hafız için icazet töreni gerçekleştirildi.

Beşirli Çok Amaçlı Spor Salonu'nda İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başlayan program, mehteran gösterimi ve ilahilerin okunmasıyla devam etti.

Yaşları 12 ile 17 arasındaki hafızlar, aileleri ve katılımcıların alkışları eşliğinde ellerindeki gül ve Türk bayraklarıyla tören alınanına girerek, yerlerine geçti.

Trabzon Valisi Aziz Yıldırım, burada yaptığı konuşmada, hafızlık eğitiminin sadece bir bireysel başarı değil aynı zamanda topluma sunulmuş bir hizmet olduğunu söyledi.

Hafızlığın sabır ve azim gerektirdiğini dile getiren Yıldırım, "Gökyüzünü yıldızlar, yeryüzünü hafızlar aydınlatır. Hafızlık müessesesi sevgili peygamberimiz Hz. Muhammed'in 'Sizin en kıymetliniz Kur'an'ı öğrenen ve öğretendir' övgüsüne mazhar olmuş çok kıymetli bir müessesedir. Hafızlık, sabır ve azim gerektiren, büyük bir emek ve fedakarlıkla tamamlanan kutsal bir eğitimdir, manevi yönü çok yüksek özel bir makamdır." ifadesini kullandı.

Yıldırım, hafızların İslam dünyasında çok özel bir konuma eriştiğini anlatarak, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Onlar, hem dini hem de toplumsal hayatta birer ışık kaynağı olacak, ülkemizin manevi değerlerini en güzel şekilde temsil edeceklerdir. Hafızlık önce anne, babanın gönlüne düşer. Yoksa bir çocuk, bir genç hafız olmayı nereden düşünsün ilk etapta. Anne, baba biricik yavrusunu zor ve zahmetli olduğu kadar bir o kadar da kutlu yolculuğa hazırlamak için öncelikle kendisi talip olmuştur. Bu süreçte evlatlarımızın yanında olan, onları destekleyen ailelerine ve bu büyük başarıda emeği geçen hocalarımıza şükranlarımı arz ediyorum."

Trabzon Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Metin Genç de hafızları yetiştiren anne, baba ve hocalarına teşekkür etti.

Hafız olmanın önemine dikkati çeken Genç, "Kur'an-ı Kerim'i hıfzetmek, hafız olmak çok çok mükemmel bir hadisedir. Şu anda karşımdaki hafızlarımız ve hafızelerimiz Peygamber Efendimizin müjdesine mazhar olmuşlardır, ne mutlu sizlere." ifadelerini kullandı.

İl Müftüsü Selami Aydın da hafızlığın Allah'ın insanlara verdiği en büyük nimetlerden birisi olduğuna işaret ederek, "Hafızlık adeta canlı bir Kur'an haline gelmektir. Kur'an-ı Kerim'in tamamını aklına, kalbine nakşetmektir. Meleklerle dost olmaktır. 'Sizin en hayırlısınız Kur'an-ı Kerim'i öğrenen ve öğretendir' hadisine mazhar olmaktır. " diye konuştu.

Konuşmaların ardından Vali Yıldırım, 461 hafıza icazet belgelerini verdi.

Kaynak: AA / Enes Sansar - Güncel

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