Trabzon'da 4 Araçla Kaza: Yol Ulaşıma Kapandı
Trabzon'un Ortahisar ilçesinde 4 aracın karıştığı kazada tır, kamyon ve iki otomobilin çarpışması sonucu yol bir süre ulaşıma kapandı. İhbar üzerine polis ekipleri olay yerine sevk edildi ve trafik akışı kazadan sonra normale döndü.

Trabzon'un Ortahisar ilçesinde 4 aracın karıştığı kazada hasar meydana geldi.

Çömlekçi Tüneli'nden Rize istikametine ilerleyen tır, kamyon ve iki otomobil çarpıştı.

İhbar üzerine olay yerine polis ekipleri sevk edildi.

Araçlarda hasar meydana gelen kaza nedeniyle yol bir süre ulaşıma kapandı.

Araçların çekilmesinin ardından bölgede trafik akışı normale döndü.

Kaynak: AA / Duygu Avunduk - Güncel
