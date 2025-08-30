Trabzon'da 30 Ağustos Zafer Bayramı Fener Alayı ile Kutlandı

Trabzon'da, 30 Ağustos Zafer Bayramı kutlamaları kapsamında fener alayı yapıldı.

Türk bayrakları ve meşaleler taşıyan grup, Büyükşehir Belediyesi Bando Takımı'nın marşları eşliğinde Kahramanmaraş Caddesi'nden Atatürk Alanı'na yürüdü.

Vali Aziz Yıldırım, İstiklal Marşı'nın okunmasının ardından yaptığı konuşmada, ağustosun, Türk tarihinde zaferlerle dolu bir ay olduğunu söyledi.

"Dünyada güçlüyseniz o zaman söz sahibi oluyorsunuz." diyen Yıldırım, şunları kaydetti:

"Bunu her zaman her yerde görüyoruz, büyük devletler başkalarının üzerinde tahakküm kurmaya gayret ediyorlar. Bizler buna 'Hayır' diyebiliyorsak, hakkaniyeti ve adaleti savunabilmek için mutlaka güçlü olmak mecburiyetindeyiz. Gençlerimize bu anlamda çok büyük görevler düşüyor ve biz onlara güveniyoruz."

Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Metin Genç ve Ortahisar Belediye Başkanı Ahmet Kaya'nın da konuşma yaptığı program, hatıra fotoğrafı çektirilmesinin ardından sona erdi.