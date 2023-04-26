Trabzon'da 3 limanın derinliği artırılıyor

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, Trabzon'un Çarşıbaşı ilçesindeki limanda Mimar Sinan Gemisi tarafından derinlik artırma çalışmalarına başladığını belirterek, geminin daha sonra Beşikdüzü ve Yoroz limanlarına geçeceğini bildirdi.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, Trabzon'un Çarşıbaşı ilçesindeki limanda Mimar Sinan Gemisi tarafından derinlik artırma çalışmalarına başladığını belirterek, geminin daha sonra Beşikdüzü ve Yoroz limanlarına geçeceğini bildirdi.

AK Parti'nin Trabzon 1'inci sıra milletvekili adayı, Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, kentte büyük balıkçı teknelerinin yoğun kullandığı Çarşıbaşı Limanı'nda, derinlik artırma ve dip temizliği için Mimar Sinan gemisi tarafından çalışma başlatıldığını bildirdi.