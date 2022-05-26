Trabzon'da 3 kişinin öldüğü silahlı kavgayla ilgili 3 sanığın yargılanmasına başlandı - Haberler

Trabzon'un Hayrat ilçesinde 3 kişinin hayatını kaybettiği silahlı kavgayla ilgili tutuklu 3 sanığın yargılanmasına başlandı.

Trabzon 2. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen duruşmaya, 29 Temmuz 2021'de Hayrat ilçesinde iki aile arasında çıkan silahlı kavga sonucu Murat Reis Bektaş, Lütfi Bektaş ve Kemal Bektaş'ın hayatını kaybettiği 1 kişinin de yaralandığı olayla ilgili tutuklu yargılanan Faik Bektaş, Rize L Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumu'ndan, diğer sanıklar Abdi Bektaş ve İshak Bektaş ise Espiye L Tipi Ceza İnfaz Kurumundan Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) üzerinden katıldı.

Duruşmada müşteki sanık olarak dinlenen Faik Bektaş, savunmasında eski eşinin 11 yıl önce hayatını kaybetmesinin ardından aileler arasında husumet olduğunu, maktul Murat Reis Bektaş'ın eski eşinin babası olduğunu söyledi.

Üzerine atılı suçlamaları kabul etmediğini belirten Bektaş, öldürme kastı olmadığını ve karşı tarafın kendisine ateş açması üzerine panikle ateş ettiğini ileri sürdü.

Kendisine silahla ateş eden diğer sanıklardan şikayetçi olduğunu aktaran Bektaş, davaya müşteki olarak katılma talebinde bulundu.

Eski eşinin hayatını kaybetmesinin ardından Trabzon'dan giderek yaklaşık 11 yıldır İstanbul'da yaşamaya başladığını aktaran Bektaş, Trabzon'daki evine tatil için geldiğinde husumetlisi olan kişilerin olay öncesi evinin önünden araçlarıyla 3-4 kez geçtiklerini ve olaydan önce şahıslarla karşılaştığını anlattı.

Maktuller ile diğer sanıkların evine ve kendisine doğru ateş ettiğini ileri süren Bektaş, maktul Murat Reis Bektaş'ı hedef almadığını sadece 3-4 el ateş ettiğini iddia etti.

Sanık İshak Bektaş ise İstanbul'da yaşayan Faik Bektaş'ın köye geldiğini duyduklarını söyledi.

Amcası Murat Reis Bektaş ve oğlu Abdi Bektaş'ın başka bir akrabalarına çay içmek için araçlarıyla önden gittiklerini kendisinin de arkalarından motosikletle gittiğini belirten Bektaş, Faik Bektaş'ın evinin önünden geçtikleri sırada silah sesleri duyduğunu kaydetti.

Olay yerine geldiğinde amcasını silahla vurulmuş halde yerde bulduğunu ifade eden Bektaş, kendisinin silah kullanmadığını, yaralı olan amcasının oğlu Abdi Bektaş ile birlikte hastaneye gitmek için olay yerinden ayrıldıklarını söyledi.

Tutuklu sanık Abdi Bektaş da evlerinin önünde babası Murat Reis ile Faik'in köye döndüğünü konuştuklarını belirterek, daha sonra babasıyla birlikte başka bir akrabalarına çay içmek yola çıktıklarını, evin önüne geldiklerinde yolun arabayla kapatıldığını ileri sürdü.

Müşteki sanık Faik Bektaş'ın kendilerine ateş ettiğini ileri süren Bektaş, "Babamın yere düştüğünü gördüm. Babamı kaldırmaya çalışırken İshak Bektaş geldi. Yolda babamı ambulansa verdik." dedi.

Kendisinin araçtan inerek havaya ateş ettiğini belirten Bektaş, "Faik'in evin yanındaki depoya doğru kaçtığını gördüm. Yaralı olup olmadığını görmedim." ifadelerini kullandı.

Müştekiler ve avukatların beyanlarının ardından mahkeme heyeti, sanıkların mevcut halinin devamına karar vererek duruşmayı erteledi.