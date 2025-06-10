Trabzon'da 3 düzensiz göçmen yakalandı

Trabzon'da 3 düzensiz göçmen yakalandı
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Trabzon'da 3 düzensiz göçmen yakalandı, göçmen kaçakçısı olduğu iddiasıyla 1 kişi gözaltına alındı.

Trabzon'da 3 düzensiz göçmen yakalandı, göçmen kaçakçısı olduğu iddiasıyla 1 kişi gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğü Göçmen Kaçakçılığıyla Mücadele ve Hudut Kapıları Şube Müdürlüğü ekiplerince düzensiz göçün önlenmesine yönelik çalışmalarda, ülkeye yasa dışı yollarla girdiği tespit edilen 3 düzensiz göçmen yakalandı.

Bu kişiler, işlemlerinin ardından sınır dışı edilmek üzere İl Göç İdaresi Müdürlüğüne gönderildi.

Göçmen kaçakçısı olduğu iddiasıyla gözaltına alınan şüphelinin işlemleri ise devam ediyor.

Kaynak: AA / Seyit Ahmet Eksik - Güncel
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