Trabzon'da 3 düzensiz göçmen yakalandı
Trabzon'da 3 düzensiz göçmen yakalandı, göçmen kaçakçısı olduğu iddiasıyla 1 kişi gözaltına alındı.
Trabzon'da 3 düzensiz göçmen yakalandı, göçmen kaçakçısı olduğu iddiasıyla 1 kişi gözaltına alındı.
İl Emniyet Müdürlüğü Göçmen Kaçakçılığıyla Mücadele ve Hudut Kapıları Şube Müdürlüğü ekiplerince düzensiz göçün önlenmesine yönelik çalışmalarda, ülkeye yasa dışı yollarla girdiği tespit edilen 3 düzensiz göçmen yakalandı.
Bu kişiler, işlemlerinin ardından sınır dışı edilmek üzere İl Göç İdaresi Müdürlüğüne gönderildi.
Göçmen kaçakçısı olduğu iddiasıyla gözaltına alınan şüphelinin işlemleri ise devam ediyor.
Kaynak: AA / Seyit Ahmet Eksik - Güncel