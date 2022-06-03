Trabzon'da 3 düzensiz göçmen yakalandı - Haberler

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Trabzon'da 3 düzensiz göçmen yakalandı

AA - Seyit Ahmet Eksik - Güncel
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Trabzon'da 3 düzensiz göçmen yakalandı

Trabzon'da, yurda yasa dışı yollarda girdiği belirlenen 3 kişi yakalandı.

Trabzon'da, yurda yasa dışı yollarda girdiği belirlenen 3 kişi yakalandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Göçmen Kaçakçılığı ve Hudut Kapıları Şube Müdürlüğü ekipleri, yabancı uyrukluların bulunduğu ihbarı üzerine harekete geçti.

Ekiplerin yaptığı çalışma sonucu, ülkeye yasa dışı yollarla girdiği tespit edilen yabancı uyruklu 3 kişi yakalandı.

Şahıslar, emniyetteki işlemlerin ardından sınır dışı edilmek üzere Trabzon Göç İdaresi'ne teslim edilecek.

AA / Seyit Ahmet Eksik - Güncel

Emniyet Müdürlüğü Trabzon Göçmen Güncel Haberler

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