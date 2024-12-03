Üye Girişi
Haberler
Yenidoğan Çetesi davasında 10 isme daha tutuklama talebi

Türkiye'nin 12 gündür takip ettiği davada 10 isme daha tutuklama talebi

 Özel, Bahçeli'nin kendisiyle ilgili sözlerinin yer aldığı kağıdı yırttı

Kürsüde eline verilen kağıdı kameralar önünde yırttı

 Türk-İş Başkanı Atalay'a soruldu: Telafuz edilen ücretlerden hangisini kabul edeceksiniz?

Türk-İş Başkanı Atalay'a soruldu: Telafuz edilen ücretlerden hangisini kabul edeceksiniz?
Halep ve Tel Rıfat'ta rejime karşı savaşan örgütler hangileri? İşte isim isim tam liste

Kim bu 5 gün içinde haritayı değiştirenler? İşte isim isim tam liste

Trabzon'da 3 Aralık Dünya Engelliler Günü Kutlandı

Trabzon'da 3 Aralık Dünya Engelliler Günü Kutlandı
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Trabzon'da Dünya Engelliler Günü dolayısıyla yapılan kortej yürüyüşü, Vali ve Büyükşehir Belediye Başkanı'nın katılımıyla gerçekleşti. Engellilerin toplumdaki önemine vurgu yapıldı.

Trabzon'da, 3 Aralık Dünya Engelliler Günü dolayısıyla kortej yürüyüşü yapıldı.

Valilik, Büyükşehir Belediyesi ve engelli dernekleri iş birliğinde organize edilen program kapsamında Kahramanmaraş Caddesi'nde bir araya gelen protokol üyeleri, engelli bireyler, aileleri ve öğretmenleri Hamamizade İhsan Bey Kültür Merkezi'ne kadar yürüdü.

Vali Aziz Yıldırım ve Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Metin Genç, Karadeniz Teknik Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Hamdullah Çuvalcı ve beraberindekiler, buradaki el sanatları sergilerini gezdi, ardından engelli öğrencilerin dans gösterileri ile tiyatro oyununu izledi.

Engellilerin herkesi emanet olduğunu belirten Vali Yıldırım, "Gördüğünüz gibi engeller hep kafada, zihinde yoksa onların da hem yapabilecekleri işler var, hem toplumun içinde önemli özel bir yerleri var." dedi.

Büyükşehir Belediye Başkanı Genç ise programda emeği geçenlere teşekkür ederek, "Engelli yavrularımız bize emanet. Şehrin yöneticileri olarak onların toplumsal yaşamını kolaylaştırmak için büyük bir gayretin içerisindeyiz. Özel bireylerimiz konusunda fedakar annelerin ellerinden öpüp saygıyla önlerinde eğiliyorum." diye konuştu.

Kaynak: AA / Enes Sansar - Güncel
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Son Dakika Haberleri

CANLI maç izle! (ŞİFRESİZ) Canlı şifresiz donmadan HD maç izle! 3 Aralık günün maçları nereden izlenir? Belgrad Ormanı imara açılıyor iddiası doğru mu? DMM açıkladı 4 Aralık 2024 Günlük Burç Yorumları! Akrep, Başak, İkizler, Balık burcu yorumu! 4 Aralık AŞK, EVLİLİK, KARİYER, SAĞLIK burç yorumları Dünya Engelliler Günü'nde Farkındalık Dünya Engelliler Günü'nde Farkındalık 3 Aralık Dünya Engelliler Günü mesajları ve sözleri Dünya Engelliler Günü mesajları! 3 Aralık Dünya Engelliler Günü sözleri... GELİNİM MUTFAKTA 3 ARALIK PUAN DURUMU | Gelinim Mutfakta bugün kim birinci oldu, altını kim aldı? 3 Aralık Salı Gelinim Mutfakta kim kazandı? TÜİK ENFLASYON RAKAMLARI AÇIKLANDI! Kasım ayı enflasyonu ne oldu? Enflasyon rakamları düştü mü? 3 Aralık'ta Tarihte Bugün 3 Aralık ne günü? Tarihte bugün ne oldu? 3 Aralık tarihinde dünyada neler oldu?
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.