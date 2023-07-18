Trabzon'da 22 Bin 300 Liralık Sahte Banknot Ele Geçirildi
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Trabzon'da düzenlenen operasyonda, E.U'nun ikametinde yapılan aramada 22 bin 300 lira değerinde 223 adet sahte 100 liralık banknot ele geçirildi. Şüpheli hakkında parada sahtecilik suçundan işlem yapıldı.
Trabzon'da düzenlenen operasyonda 22 bin 300 liralık sahte banknot ele geçirildi.
İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğünce "parada sahtecilik" suçuna yönelik E.U'nun ikametine operasyon düzenlendi.
İkamette yapılan aramada, toplam 22 bin 300 lira değerinde 223 adet sahte 100 liralık banknot ele geçirildi.
Şüpheli hakkında parada sahtecilik suçundan işlem yapıldı.
Kaynak: AA / Duygu Avunduk - Güncel