Trabzon'da 2023 yılında turist sayısı arttı

Kültür ve Turizm Bakanlığı'nın açıkladığı verilere göre; 2023 yılında Trabzon'da 706 bin 532 yabancı, 612 bin 767 de yerli olmak üzere 1 milyon 319 bin 299 turist konakladı. Kente yapılan ziyaretlerde, 286 bin 465 kişi ile Suudi Arabistan'dan gelen turistler birinci sırada yer aldı. Suudi Arabistan'ı 60 bin 375 kişi ile Umman, 42 bin 548 kişi ile Birleşik Arap Emirlikleri izledi.

Kültür ve Turizm Bakanlığı, 2023 yılında Trabzon'u ziyaret eden yabancı ve yerli turist sayısını açıkladı. Bakanlığın verilerine göre, 2023'te kentte konaklayan yerli ve yabancı turist sayısı, önceki yıla göre yüzde 38 artışla 1 milyon 319 bin 299'a yükseldi. Açıklanan verilere göre, Fenerbahçe ve Galatasaray arasında oynanacak Süper Kupa Finali'nde çıkan olaylarla yoğun gündem olan Suudi Arabistan'dan kente gelen ziyaretçilerin sayısı 286 bin 465 kişi ile birinci sırada yer aldı. Bakanlık tarafından yapılan açıklama şöyle:

"EN ÇOK 286 BİN 465 KİŞİ İLE SUUDİ ARABİSTAN'DAN ZİYARETÇİ GELDİ"

"Kentte geçen yıl 706 bin 532 yabancı, 612 bin 767 de yerli turist konakladı. Trabzon'da 466 bin 644 yabancı ile 489 bin 454 yerli turistin konakladığı 2022 yılına oranla yabancı turist konaklama sayısı yüzde 51, yerli turist sayısı ise yüzde 25 arttı.

Trabzon'a en çok 286 bin 465 kişi ile Suudi Arabistan'dan ziyaretçi geldi. Ziyaretçi sıralamasında 60 bin 375 ile Umman ikinci, 42 bin 548 ile Birleşik Arap Emirlikleri üçüncü, 42 bin 425 ile Kuveyt dördüncü, 36 bin 637 kişiyle de Ürdün beşinci sırada yer aldı.

"SÜMELA MANASTIRI'NA 451 BİN 453 KİŞİ İLGİ GÖSTERDİ"

Sümela Manastırı'nı ise geçen yıl 451 bin 453 turist gezdi. Manastıra gelen ziyaretçi sayısında, önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 33 artış gerçekleşti. Kentin 2022'de 228 olan konaklama tesis sayısı, geçen yıl yüzde 7 artışla 244'e ulaştı.16 bin 965 olan yatak sayısı da yüzde 4 yükselerek 17 bin 642'ye yükseldi.

"DIŞ HAT UÇAK SEFERLERİ YÜZDE 21 ARTTI"

Trabzon'a geçen yıl 66 ülkeden 3 bin 856 uçak seferi düzenlendi. Şehre yapılan uçuş sayısında önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 21 artış oldu. Trabzon Havalimanı dış hatlar terminaline önceki yıl 385 bin 443 kişi gelirken, geçen yılın yolcu sayısı yüzde 20 artarak 460 bin 622'ye ulaştı. Seyahat acente sayısının 296'ya çıktığı kentte, 3 bin 996 kişi kapasitesine sahip 12 işletme belgeli restoran hizmet veriyor."