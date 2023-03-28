Trabzon'da 2 otomobil çarpıştı: 2 ölü, 2 yaralı

TRABZON'da Karadeniz Sahil Yolu'nda karşı şeride takla atarak geçen otomobil, başka bir otomobille çarpıştı. Geçtiği şeritte ters dönen otomobildeki Özgür Aydın (22) ile Mücahit Sarı (23), hayatını kaybetti, diğer araçtaki 2 kişi ağır yaralandı.

Kaza, saat 01.30 sıralarında Yomra ilçesi Karadeniz Sahil Yolu'nda meydana geldi. Giresun istikametine giden sürücüsü belirlenemeyen 61 SL 480 plakalı otomobil, kontrolden çıkıp, takla atarak geçtiği karşı şeritte 61 NA 722 plakalı otomobil ile çarpıştı. Takla atan otomobil ters dönerken, diğer otomobil de refüje çıktı. Ters dönen otomobildeki Özgür Aydın ile Mücahit Sarı, kaza yerinde hayatını kaybetti, diğer araçtaki Erdem K. ile Onur Ç. ağır yaralandı.

Kaza ile ilgili soruşturma sürüyor.