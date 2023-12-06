Trabzon'da 2 Kuyumcu Dolandırıcılık İddiasıyla Gözaltına Alındı

Trabzon'un Ortahisar ilçesinde 2 kuyumcu, 22 kişiyi dolandırdıkları iddiasıyla gözaltına alındı.

Kahramanmaraş Caddesi'nde faaliyet gösteren bir kuyumcunun vatandaşlara piyasa fiyatının altında satış yaptığı, altınların ise daha sonra verileceği vaadiyle tahsilat gerçekleştirdiği ileri sürüldü.

Polise müracaat eden bazı vatandaşlar ödemesini yaptıkları altınları, bir kısmı da bozdurdukları altınların ödemesini alamadıkları iddiasında bulundu.

Trabzon Cumhuriyet Başsavcılığınca, 22 kişinin şikayeti üzerine "dolandırıcılık" suçundan başlatılan soruşturma kapsamında şüpheliler İ.K. ve A.K. hakkında arama, el koyma ve gözaltı kararı talimatı verildi.

Şüphelilerin gözaltına alındığı olayla ilgili soruşturma devam ediyor.