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Trabzon'da 2 hükümlü de aralarında bulunan 6 kişi yakalandı

Trabzon'da 2 hükümlü de aralarında bulunan 6 kişi yakalandı

Güncel Haberler

Trabzon'da polis ekipleri aranan şahıslara yönelik operasyon düzenledi. Operasyonlarda 2 hükümlü de aralarında bulunan 6 kişi yakalandı.

Trabzon'da 2 hükümlünün de aralarında bulunduğu 6 kişi yakalandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Motosikletli Polis Timleri, Havalimanı Şube Müdürlüğü, Akçaabat Emniyet Müdürlüğü ekipleri aranan şahıslara yönelik operasyon düzenledi.

Operasyonlarda, "kullanmak için uyuşturucu veya uyarıcı madde satın almak, kabul etmek, bulundurmak ve kullanmak" suçundan 7 ay 15 gün hapis cezası bulunan S.Y. ve "basit yaralama" suçundan 56 gün hapis cezası bulunan K.S. ile çeşitli suçlardan aranan S.A, V.Ş, C.K. ve V.İ. yakalandı.

Hükümlüler emniyetteki işlemlerin ardından, diğerleri ise çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Kaynak: AA / Seyit Ahmet Eksik - Güncel

Asayiş Şube Müdürlüğü Emniyet Müdürlüğü Operasyon Trabzon Güncel Haberler

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