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Trabzon Vosvos Dayanışma Derneği, 19 Mayıs etkinlikleri kapsamında konvoy düzenledi

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Trabzon Vosvos Dayanışma Derneği (Trawos) üyeleri, 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı etkinlikleri çerçevesinde konvoy düzenledi. Grup, Beşirli Sahil Yolu Ayasofya Camisi güzergahını takip ederek 15 Temmuz Şehitler ve Hürriyet Parkı'na geldi. Dernek üyeleri, bu tarz etkinlikleri 30 yıldır düzenlediklerini belirtirken, gelecek etkinlikler hakkında da bilgi verdi.

Trabzon'da 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı etkinlikleri kapsamında Trabzon Vosvos Dayanışma Derneği (Trawos) üyeleri konvoy düzenledi.

Papara Park'tan araçlarla hareket eden grup, Beşirli Sahil Yolu Ayasofya Camisi güzergahını takip ederek 15 Temmuz Şehitler ve Hürriyet Parkı'na geldi.

Trawos'un kurucusu Ali Kuyumcu, AA muhabirine, dernek olarak bu tarz farkındalık ve kutlama etkinliklerini 30 senedir düzenlediklerini söyledi.

Dernek üyesi Yusuf Batmaz ise yıllardır Trabzon'da ve ülkenin çeşitli yerlerinde etkinlikler yaptıklarını belirterek, "Dernekleşmek zor bir şey. Genelde hep böyle bir akım olarak başlar, araba sevdası olarak gider. Ama biz bunu dernekleştirmeyi başardık. Ondan sonra da gençlere bıraktık." dedi.

Ahmet Çağlar Yıldırım ise 19 Mayıs Atatürk'ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı'nda düzenlenen etkinlikle farkındalık oluşturmak istediklerini ifade ederek, şöyle konuştu:

"Özellikle çocukların ilgisini görmenizi dilerim. Çünkü 29 Ekim'de de biz bir etkinlik yapmıştık. Bir şehir turu etkinliği yaptık. Hep beraber burada ailece bir araya geliyoruz. Bundan sonra da Trawos olarak çeşitli etkinliklerimiz olacak. Yaz mevsiminde kamplarımız oluyor, kamplara katılıyoruz. Önümüzde 30 Ağustos Zafer Bayramı var. Orada da yine daha geniş katılımlı etkinlik düzenlemeyi planlıyoruz."

Kaynak: AA / Güncel

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