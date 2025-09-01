Trabzon'da 19 Firari Hükümlü ve Şüpheli Yakalandı

Trabzon'da, haklarında kesinleşmiş hapis cezası bulunan 10 firari hükümlü ile çeşitli suçlardan aranan 9 şüpheli, İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından yakalandı. Hükümlüler cezaevine teslim edilirken, şüphelilerin işlemleri devam ediyor.

İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince, il genelinde aranan şüphelilerin yakalanmasına yönelik çalışma yapıldı.

Ekipler, haklarında farklı suçlardan 2 ay ile 44 yıl arasında değişen hapis cezası bulunan 10 firari hükümlü ile 9 şüpheliyi yakaladı.

Hükümlüler işlemlerin ardından cezaevine teslim edildi, şüphelilerin işlemleri ise sürüyor.

Kaynak: AA / Seyit Ahmet Eksik - Güncel
