Trabzon'da 19 Firari Hükümlü ve Şüpheli Yakalandı
Trabzon'da, haklarında kesinleşmiş hapis cezası bulunan 10 firari hükümlü ile çeşitli suçlardan aranan 9 şüpheli, İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından yakalandı. Hükümlüler cezaevine teslim edilirken, şüphelilerin işlemleri devam ediyor.
Trabzon'da, haklarında kesinleşmiş hapis cezası bulunan 10 firari hükümlü ile çeşitli suçlardan aranan 9 şüpheli yakalandı.
İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince, il genelinde aranan şüphelilerin yakalanmasına yönelik çalışma yapıldı.
Ekipler, haklarında farklı suçlardan 2 ay ile 44 yıl arasında değişen hapis cezası bulunan 10 firari hükümlü ile 9 şüpheliyi yakaladı.
Hükümlüler işlemlerin ardından cezaevine teslim edildi, şüphelilerin işlemleri ise sürüyor.
Kaynak: AA / Seyit Ahmet Eksik - Güncel