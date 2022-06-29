Trabzon'da 168 okul ile 193 cami 'çok yüksek' heyelan riskli alanda

TRABZON'da, Afet Risk Analiz Sistemi (ARAS) Projesi heyelan tehlike haritasına göre, 4 bin 685 kilometrekare alanda 168 eğitim- öğretim binası ile 193 caminin çok yüksek tehlikeli alanda yer aldığı belirlendi. Jeoloji Mühendisleri Odası Şube Başkanı Semih Hamzaçebi, "Nüfus artışıyla yapılan evlerimiz ve yollar heyelan tehlikesini daha da artırıyor çünkü sürekli şevle oynuyoruz. Bunun çözümü planlı yapılaşmadır. Herkesin ve özellikle kırsalda yaşayanların kendi kafasına göre bina yapmaması gerekiyor" dedi.

Doğu Karadeniz'de küresel iklim değişikliğinin de etkisiyle görülen ani lokal ve şiddetli yağışların yol açtığı, can ve mal kayıplarıyla sonuçlanan sel ve heyelanlara karşı tedbirler alınıyor. Türkiye'de heyelanın en fazla yaşandığı iller arasında yer alan Trabzon'da, Afet ve Acil Durum (AFAD) Müdürlüğü ile Karadeniz Teknik Üniversitesi (KTÜ) tarafından ARAS Projesi hazırlandı. Çalışma kapsamında heyelan riski taşıyan bölgeler belirlenerek tehlike haritası oluşturuldu.

Bölge halkına kırsalda ev yapmamaları konusunda uyarılarda bulunan Hamzaçebi, "Özellikle şehir dışında yaşayan vatandaşlarımız, köyde hiç kullanmadıkları, 10-15 günlüğüne gelip kullandıkları bir yere gidip kafalarına göre ev yapmasınlar. Gelip zaman geçireceklerse otelde kalabilirler. 15 günlük bir zaman ayırdıkları bir yer için yol ve ev yapımına girmesinler. Bunlar köylerdeki yapı oranını artırıyor. Bununla beraber yol ağımız da genişliyor ve en ufak bir sel, taşkın ya da heyelanda bu alanlar tetiklenerek büyük olaylara sebebiyet veriyor. Vatandaşların köyde bir şey yaptıracağı zaman mühendislik hizmeti almalarını tavsiye ediyorum. Hiçbir mühendislik hizmeti almadan sadece bir ustayla ev yapımına girmesinler. Maliyetlere bakarsan, 300 veya 500 bin lira para harcanan bir yapıya 5-10 bin liralık etüt yaptırmamak çok komik bir şeydir. Bunu yaptırmalıyız yoksa temeli sağlam yapılmayan bir şeyin üstüne ne bina koyarsak koyalım hiçbir önemi yok" dedi.