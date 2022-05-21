150 milyon lira maliyetli spor lisesi kompleksinin temeli atıldı - Haberler

Trabzon'da, Erdemoğlu Holding tarafından 150 milyon liralık yatırımla inşa edilecek Akçaabat Spor Lisesi Kompleksi'nin temeli atıldı.

Trabzon Valisi İsmail Ustaoğlu, Akçaabat ilçesine bağlı Söğütlü Mahallesi'ndeki atletizm sahası arkasında inşa edilecek kompleksin temel atma töreninde, hayırsever iş insanı İbrahim Erdemoğlu'nun 43 yıl önce üniversite okumak için geldiği kentte bugün böyle bir yatırım yapmasından büyük memnuniyet duyduklarını söyledi.

Erdemoğlu'nun, Vakıfbank Genel Müdürü Abdi Serdar Üstünsalih ile 6 ay önce kendisini ziyaret ederek Trabzon'a okul yapma talebini ilettiğini belirten Ustaoğlu, bu görüşmeden sonra sürecin hızlı ilerlediğini anlattı.

Ustaoğlu, holdingin eğitimden sağlığa, kültürden cami ve cemevine kadar birçok alandaki sosyal sorumluluk yatırımlarına şahit olduğunu dile getirerek, "Şimdi de Trabzon halkıyla bir hizmeti buluşturacak. Her şeyiyle sporu içselleştirmiş ve yaşamın bir parçası haline getirmiş Trabzon'da böyle bir hizmet çok daha anlamlı. Biz inanıyoruz ki burada okuyan öğrencilerimiz, önümüzdeki yıllarda ülkemizin bayrağını uluslararası arenada göndere çektirecek ve İstiklal Marşı'mızı her yerde haykıracak." dedi.

Gaziantep Valisi Davut Gül de Erdemoğlu ailesinin, kamu adına talep ettikleri her istekte yanlarında olduğunu, bir iyilik istediklerinde ailenin iki iyilik yaptığını vurguladı.

Gaziantep'te başlattıkları, "100. Yılda 100 Hayırsever" kampanyasında her hayırseverin bir okul yaptırdığını anlatan Gül, "Erdemoğlu grubu ise 3 tane 32 derslikli okulun temelini attı. Her anlamda hizmetlere katkı sunuyorlar. Biz bugün de Trabzon'da olmaktan çok mutluyuz. Trabzon spor'un başarılarına ileride de katkı sunacak böyle bir yatırıma şahitlik yapmaktan çok mutluyuz." ifadelerini kullandı.

Adıyaman Valisi Mahmut Çuhadar ise Erdemoğlu ailesinin desteklerini her zaman yanlarında hissetlerini, Adıyaman'a yaptıkları hizmetleri saymakla bitiremeyeceğini aktararak, şöyle konuştu:

"Bu güzel eserlerin devamını temenni ediyorum. Spor lisesi Trabzon'a hayırlı uğurlu olsun. Temel atma töreninin, Trabzon spor'un şampiyonluk yılına denk gelmesi de güzel bir durum. Bu spor lisesinde yeni yeni şampiyonlar yetişmesini temenni ediyorum."

Büyükşehir Belediye Başkanı Murat Zorluoğlu da Trabzon halkı adına aileye teşekkür ederek, kompleksin temelinde demir ve çimento olduğu kadar, iyilik, sevgi ve hayırseverlik olduğunu vurguladı.

"Spor lisesinin daha mantıklı ve uygun olacağını düşündük"

Erdemoğlu Holding Yönetim Kurulu Başkanı İbrahim Erdemoğlu, Trabzon'a 43 yıl önce üniversite okumak için babasının zorlamasıyla geldiğini, bu şehrin kendisi için çok önemli olduğunu söyledi.

Üniversite hayatı boyunca ilde yaşadıklarını ve ticarete nasıl başladığını anlatan Erdemoğlu, sanayiciliği Gaziantep'te, tüccarlığı ise Trabzon'da öğrendiğini belirtti.

Erdemoğlu, Trabzon'un ikinci memleketi olduğunu dile getirerek sözlerini şöyle sürdürdü:

"Trabzon'un en önemli yapılarından biri Türkiye'de spora en düşkün olan şehir. O yüzden spor lisesinin daha mantıklı ve uygun olacağını düşündük. Trabzon'a gelerek yeri gezmiştik Valimizle. 'Buraya başka ne yapılacak?' diye sorduğumda, yurt ve spor salonu da yapılacağını söyledi. Bir kısmını başka kurumun, diğer kısmını başka kurumun yapmasının çok sağlıklı olmayacağını düşünerek 'Hepsini biz yapsak olur mu?' dedim. O da sağ olsun izin verdi ve bugün de burada çok şükür temelini atıyoruz.

Bunun bir başlangıç olmasını, Adıyaman, Gaziantep, Trabzon dostluğunu başlatmak istiyoruz. Bundan sonra Gaziantep ve Trabzon'un birbirine yakın, birbiriyle iç içe geçmiş, dost ve kardeş şehir olmasını diliyoruz."

Konuşmaların ardından Vali Ustaoğlu, Erdemoğlu'na; Akçaabat Belediye Başkanı Osman Nuri Ekim de holdingin yönetim kurulu üyesi Ali Erdemoğlu'na teşekkür plaketi sundu.

Protokol üyeleri, dua edilmesinin ardından, yaklaşık 150 milyon liraya mal olacağı belirtilen, 4 katlı 6 derslikli okul, 2 katlı çok amaçlı spor salonu ve 5 katlı 150 kişilik öğrenci pansiyonunun da yer alacağı Akçaabat Spor Lisesi Kompleksi'nin temelini attı.

Törene, TBMM Çevre Komisyonu Başkanı ve AK Parti Trabzon Milletvekili Muhammet Balta, AK Parti Trabzon Milletvekili Bahar Ayvazoğlu, AK Parti Gaziantep milletvekilleri Mehmet Erdoğan ve Ahmet Uzer, Vakıfbank Genel Müdürü Abdi Serdar Üstünsalih, eski bakanlardan Faruk Nafız Özak, Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Mehmet Berk ile davetliler katıldı.