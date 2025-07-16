Trabzon'da 15 Temmuz Etkinlikleri Düzenlendi

Trabzon'da 15 Temmuz Etkinlikleri Düzenlendi
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Trabzon'un Of ilçesinde 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü nedeniyle düzenlenen etkinlikte vatandaşlar bir araya geldi. Yürüyüşle başlayan programda, saygı duruşu, İstiklal Marşı ve Kuran okuma yapıldı. Öğrencilere ödüller verildi.

Trabzon'un Of ilçesinde 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü dolayısıyla etkinlik yapıldı.

Kaymakamlık tarafından düzenlenen program kapsamında Çarşıbaşı Büyük Cami önünde bir araya gelen vatandaşlara, Kaymakam Eşref Akça, Of Belediye Başkanı Salim Salih Sarıalioğlu ile protokol üyeleri eşlik etti.

Programa katılanlar Barbaros Caddesi'nden başlayan ve Of Belediyesi'ne kadar devam eden yürüyüşü Türk bayrakları ve meşaleler eşliğinde gerçekleştirdi.

Saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın ardından Kuran-ı Kerim okundu, dualar edildi.

Programda, 15 Temmuz dolayısıyla düzenlenen yarışmalarda dereceye giren öğrencilere ödülleri verildi.

Kaynak: AA / İzzet Keleş - Güncel
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