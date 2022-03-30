Trabzon'da 14 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan kişi yakalandı

TRABZON (AA) - Trabzon'da hakkında 14 yıl kesinleşmiş hapis cezasıyla aranan kişi yakalandı.

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, hakkında "başkasına ait banka veya kredi kartının izinsiz kullanılması" suçundan 14 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan S.A'nın yakalanması için operasyon düzenlendi.

Of İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerince yakalanan S.A. işlemlerin ardından ceza infaz kurumuna teslim edildi.