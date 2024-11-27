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Trabzon'da 13 Evden Hırsızlık Yapan 3 Şüpheli Gözaltına Alındı

Trabzon'da 13 Evden Hırsızlık Yapan 3 Şüpheli Gözaltına Alındı
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Trabzon'un Maçka ilçesinde, hırsızlık yaptıkları iddia edilen 3 şüpheli, 13 evden çalıntı malzeme ile gözaltına alındı. Jandarma ekipleri, ihbar üzerine başlattıkları operasyonda A.Ö, O.B. ve İ.B'yi tespit etti.

Trabzon'un Maçka ilçesinde, 13 evden hırsızlık yaptıkları iddiasıyla 3 şüpheli gözaltına alındı.

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, ilçeye bağlı Kiremitli Mahallesi'nde 5, Yukarıköy Mahallesi'nde 6 ve Yeşiltepe ile Sukenarı mahallerinde birer evden hırsızlık ihbarı üzerine çalışma başlattı.

JASAT ve Asayiş Timlerince yürütülen çalışmada, hırsızlık olaylarını A.Ö, O.B. ve İ.B'nin gerçekleştirdiği belirlendi.

Cumhuriyet Başsavcılığından alınan arama kararıyla şüphelilerin ev ve eklentilerinde yapılan aramalarda, çok sayıda çalıntı malzeme ele geçirildi.

Gözaltına alınan 3 zanlının jandarmadaki işlemleri sürüyor.

Kaynak: AA / Seyit Ahmet Eksik - Güncel
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