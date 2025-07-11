Trabzon'da 13 Bin Kişilik Hanife Hatun Camisi İbadete Açıldı

Trabzon'da 13 bin kişi kapasiteli Hanife Hatun Camisi ibadete açıldı.

Vali Aziz Yıldırım, Pazarkapı Mahallesi'nde inşa edilen caminin açılış töreninde, Trabzon'un yeni simgesi olacak cami ve külliyeyi hizmete açmanın mutluluğunu yaşadıklarını söyledi.

Yıldırım, yapımına 2019'da başlanan Hanife Hatun Camisi ve Külliyesi'nin yalnızca mimarisiyle değil atölye, kütüphane, aşevi ve konferans salonu ile çeşitli kursların düzenleneceği alanlarla önemli bir ilim yuvası olacağını ifade etti.

Camilerin bir milletin ruhunu yansıtan ayna olduğunu dile getiren Yıldırım, şunları kaydetti:

"Bu aynaya baktığınızda secde eden alınlar, dua eden diller, gözyaşıyla yıkanmış kalpler görürsünüz. Camiler sadece ibadet edilen yerler değil; ilmin öğretildiği, kardeşliğin pekiştirildiği, yardımlaşmanın hayat bulduğu, maneviyatın soluk aldığı yerlerdir. İnşallah bu camimiz de kalplerin birleştiği, duaların göğe yükseldiği, çocuklarımızın Kur'an ile gençlerimizin ilimle, büyüklerimizin hikmetle buluştuğu bir merkez olacaktır. Bu muazzam eser, milletimizin değerlerine olan sadakatin bir simgesidir."

Camileri açmanın yanı sıra camileri dolduracak nesiller yetiştirmenin de önemine dikkati çeken Yıldırım, çocuk ve gençlerin buralara yönlendirilmesi gerektiğini anlattı.

Yıldırım, caminin yapımında emeği geçenlere teşekkür etti.

Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Metin Genç de caminin Osmanlı ve Selçuklu mimarisinden ilham alınarak inşa edildiğini belirtti.

Eski bakanlardan Erdoğan Bayraktar ise annesinin adını taşıyan camiyi Trabzon halkının sahiplendiğini belirterek "Trabzon bizim sevdamızdır. Trabzon vatanına, bayrağına ve milletine bağlı birçok kişinin yetiştiği şehirdir." dedi.

Konuşmaların ardından Ortahisar Fatih Büyük Camisi müezzini Osman Kalan ve Hanife Hatun Camisi müezzini Bekir Yıldız ezan okudu.

Din Hizmetleri Genel Müdürü Şaban Kondi'nin hutbe okumasının ardından Ayasofya-i Kebir Cami-i Şerifi İmam Hatibi Bünyamin Topçuoğlu cuma namazını kıldırdı.