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Trabzon'da 12 Bin Metrekarelik Alana 529 Bin 815 Çiçek Dikildi

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Trabzon Büyükşehir Belediyesi, şehrin birçok noktasında çiçeklendirme çalışması yaparak 12 bin metrekarelik alana 529 bin 815 çiçek dikti. Ayrıca, 45 ağaç, 1856 çalı ve 2 bin 992 ağaç, 66 bin 334 çalı ile 7 bin 196 çitin budanması gerçekleştirildi. Toplamda 2 milyon 584 bin 695 metrekare yeşil alanın bakımı yapıldı ve beton zemin uygulaması gerçekleştirildi. Ayrıca, 56 bank ve 40 çöp kovası yerleştirilerek yeşil alanların sulamasına düzenli bir şekilde devam edildi.

Trabzon'da 12 bin metrekarelik alana 529 bin 815 çiçek dikildi.

Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamada, Park ve Bahçeler Dairesi Başkanlığı ekiplerince şehrin birçok noktasında çiçeklendirme çalışması yapıldığı belirtildi.

Son 4 ayda şehir genelinde 12 bin metrekarelik alana, 45 ağaç, 1856 çalı ve 529 bin 815 çiçek dikildiği vurgulanan açıklamada, 2 bin 992 ağaç, 66 bin 334 çalı ile 7 bin 196 çitin budandığı aktarıldı.

Toplamda 2 milyon 584 bin 695 metrekare yeşil alanın bakımının yapıldığı, 520 metrekarede beton zemin uygulaması gerçekleştirildiğine işaret edilen açıklamada, ihtiyaç duyulan yerlere 56 bank ile 40 çöp kovası yerleştirildiği, 1052 metrekarede kurulan sistemle yeşil alanların sulamasına düzenli bir şekilde devam edildiği kaydedildi.

Kaynak: AA / Güncel

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