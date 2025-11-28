Haberler

Trabzon'da 113 Milyon Liralık Yeni Kanalizasyon Hattı Projesi

Güncelleme:
Trabzon Büyükşehir Belediyesi, atık suların bertarafı için Ortahisar ilçesinde yeni bir kanalizasyon hattı inşa ediyor. 1300 metrelik hat, kötü kokuları önlemek için 113 milyon lira yatırımla yapılacak ve çalışmalar 2 yılda tamamlanacak.

Trabzon Büyükşehir Belediyesi İçme Suyu ve Kanalizasyon İdaresince (TİSKİ), atık suların bertarafı için 113 milyon liralık yatırımla 1300 metrelik yeni hat yapılacağı belirtildi.

Büyükşehir Belediyesi'nden yapılan yazılı açıklamada, Ortahisar ilçesinde Çukurçayır ve Gölçayır mahallelerinde kanalizasyon hattı dışında kalan atık suların bertarafı için yeni bir hat inşa edildiği ifade edildi.

Çalışmaları yerinde inceleyen Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Metin Genç, yaptığı açıklamada, içme suyu ve kanalizasyon konusunda sıkıntı yaşanmaması için yoğun bir gayreti ortaya koyduklarını aktardı.

Genç, yeni hatla beraber kötü kokunun da önüne geçileceğine işaret ederek, şu değerlendirmede bulundu:

"Gerek Çukurçayır gerekse Gölçayır bölgemizde, bir şekilde kanalizasyon dışına taşan atık sular birikerek Tabakhane ve Zağnos derelerimizden denize ulaşıyor, orada kötü kokuya sebebiyet veriyor. Bunları disiplin altına almak için çalışma başlattık. Daha önce Karşıyaka, Toklu ve Kutlugün vadimizde yaptığımız çalışmayı şimdi Çukurçayır'da yapıyoruz. Yaklaşık 1300 metrelik kolektör hattı ile ana kanalizasyonlara ulaşacak yeni bir hat inşa ediyoruz. Bu hattımızla beraber bu vadiye erişen atık suları kolektörlere alıyoruz."

Çalışmanın 2 yılda bitirilmesinin planlandığını belirten Genç, "Ana kanalizasyonla beraber şehrimizin hem daha temiz hem de daha yaşanılabilir olması bakımından Kutlugün, Çukurçayır ve Gölçayır bölgelerimizde bu atık suların denize ulaşmasını ve kötü kokuya sebebiyet vermesini engellemek adına çok önemli bir çalışma yapıyoruz. Kredi kullanmadan tamamen TİSKİ bütçesinden 113 milyon lira bedelle bu çalışmanın 2 yılda bitirilmesi planlanıyor. Hayırlı olsun." ifadelerini kullandı.

Kaynak: AA / Enes Sansar - Güncel
