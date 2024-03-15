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Trabzon'da 11 düzensiz göçmen yakalandı

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Trabzon'da yasa dışı yollarla yurda girdiği belirlenen 11 düzensiz göçmen yakalandı. İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından yapılan çalışmalarda, ülkeye yasa dışı yollarla girdiği tespit edilen yabancı uyruklu 11 kişi tespit edildi. Yakalanan göçmenler İl Göç İdaresi Müdürlüğüne gönderildi. Ayrıca, insan kaçakçılığına aracılık ettiği belirlenen 2 şüpheli hakkında adli işlem yapıldı.

Trabzon'da, yasa dışı yollarla yurda girdiği belirlenen 11 düzensiz göçmen yakalandı.

İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince, göçmen kaçakçılığının önlenmesine yönelik çalışmalarda, ülkeye yasa dışı yollarla girdiği tespit edilen yabancı uyruklu 11 kişi tespit edildi.

Yakalanan bu düzensiz göçmenler işlemlerinin ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğüne gönderildi.

İnsan kaçakçılığına aracılık ettiği belirlenen 2 şüpheli hakkında da adli işlem yapıldı.

Kaynak: AA / Güncel

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