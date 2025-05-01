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Trabzon'da 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü Coşkuyla Kutlandı

Trabzon'da 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü Coşkuyla Kutlandı
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Trabzon'da 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü kutlamaları, sendika ve siyasi partilerin öncülüğünde gerçekleştirildi. Kalabalık kortej, davul zurna eşliğinde horon oynayarak yürüdü ve coşkulu bir ortamda kutlamalar yapıldı.

TRABZON'da 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü kutlamak için toplanan kalabalık kortej, davul zurna eşliğinde horon oynayarak yürüdü.

Trabzon'da 1 Mayıs Emek ve Dayanışma günü, sendika ve siyasi partilerin öncülüğünde Atatürk Alanı'nda coşkuyla kutlandı. Kutlamalar için öğle saatlerinde Cumhuriyet Caddesi'nde toplanan kalabalık kortej, davul zurna eşliğinde horon oynayarak Atatürk Alanı'na yürüdü. Kutlamaların yapılacağı alanda ve çevresinde polis geniş güvenlik önlemi aldı. Alana gelenler, horon oynayarak 1 Mayıs'ı kutladı. Kutlamalar, yapılan açıklamaların ardından folklor ekibinin horon gösterisiyle sona erdi.

HABER-KAMERA: Efnan DEMİREREN/TRABZON,

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
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