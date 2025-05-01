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Trabzon'da 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü Coşkuyla Kutlandı

Trabzon'da 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü Coşkuyla Kutlandı
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Trabzon'da 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü, kalabalık bir kortejin davul zurna eşliğinde horon oynayarak yürüdüğü etkinliklerle kutlandı. Güvenlik önlemleri altında gerçekleştirilen etkinlikte, katılımcılar folklor ekiplerinin gösterileriyle günün anlamına uygun bir şekilde bir araya geldi.

TRABZON'da 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü kutlamak için toplanan kalabalık kortej, davul zurna eşliğinde horon oynayarak yürüdü.

Trabzon'da 1 Mayıs Emek ve Dayanışma günü, sendika ve siyasi partilerin öncülüğünde Atatürk Alanı'nda coşkuyla kutlandı. Kutlamalar için öğle saatlerinde Cumhuriyet Caddesi'nde toplanan kalabalık kortej, davul zurna eşliğinde horon oynayarak Atatürk Alanı'na yürüdü. Kutlamaların yapılacağı alanda ve çevresinde polis geniş güvenlik önlemi aldı. Alana gelenler, horon oynayarak 1 Mayıs'ı kutladı. Kutlamalar, yapılan açıklamaların ardından folklor ekibinin horon gösterisiyle sona erdi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
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