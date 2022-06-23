Trabzon'da 1 düzensiz göçmen yakalandı
AA - Seyit Ahmet Eksik - Güncel
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Trabzon'da, yurda yasa dışı yollarla giriş yaptığı belirlenen 1 düzensiz göçmen yakalandı.
Trabzon'da, yurda yasa dışı yollarla giriş yaptığı belirlenen 1 düzensiz göçmen yakalandı.
Ortahisar İlçe Emniyet Müdürlüğü Devriye Ekipler Amirliği'nce göçmen kaçakçılığının men ve takibine yönelik çalışmalarda, ülkeye yasa dışı yollarla giriş yaptığı tespit edilen yabancı uyruklu kişi yakalandı.
Emniyetteki işlemlerin ardından düzensiz göçmen, gerekli işlemleri için İl Göç İdaresi Müdürlüğüne teslim edilecek.
AA / Seyit Ahmet Eksik - Güncel