Trabzon-Cidde seferini gerçekleştiren uçak acil iniş yaptı

Trabzon-Cidde seferini gerçekleştiren uçağın bir motorunun arızalanması sonucu Trabzon Havalimanı'na acil iniş yapması üzerine yolcular başka bir uçakla ülkelerine gönderildi. Arızanın giderilmesi için çalışmalar devam ediyor.