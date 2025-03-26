Ramazan Bayramı tatili 9 gün oldu

Bayram tatili kaç gün olacak? Memurların beklediği haber geldi
Selahattin Demirtaş'ın avukatı tarih verdi: Bayramda aramızda inşallah

Demirtaş'ın avukatından bomba açıklama: Bayramda aramızda inşallah
İBB'ye yönelik yolsuzluk soruşturmasına iki CHP milletvekili de dahil edildi

Yolsuzluk soruşturması büyüyor! CHP'li iki vekil de dosyaya girdi
MHP'li İsmail Özdemir: Bahçeli, bayram sonrası mesaisine başlayacak

MHP'den açıklama geldi! Devlet Bahçeli mesaiye başlıyor

Trabzon Çaykara'da Ahır Yangını: 2 Büyükbaş Hayvan Telef Oldu

Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Trabzon'un Çaykara ilçesinde bir ahırda çıkan yangında 2 büyükbaş hayvan telef oldu. Yangın, İbrahim Özçelik'e ait ahırda henüz belirlenemeyen bir nedenle meydana geldi.

Trabzon'un Çaykara ilçesinde ahırda çıkan yangında 2 büyükbaş hayvan telef oldu.

İlçenin Işıklı Mahallesi Güney Küme Evleri mevkisinde İbrahim Özçelik'e ait ahırda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

İhbar üzerine olay yerine Trabzon Büyükşehir Belediyesi İtfaiye ekipleri sevk edildi.

Ekiplerce söndürülen yangında 2 büyükbaş hayvan telef oldu.

Kaynak: AA / Göktuğ Ergün - Güncel
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.