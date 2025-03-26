Trabzon Çaykara'da Ahır Yangını: 2 Büyükbaş Hayvan Telef Oldu
Trabzon'un Çaykara ilçesinde bir ahırda çıkan yangında 2 büyükbaş hayvan telef oldu. Yangın, İbrahim Özçelik'e ait ahırda henüz belirlenemeyen bir nedenle meydana geldi.
Trabzon'un Çaykara ilçesinde ahırda çıkan yangında 2 büyükbaş hayvan telef oldu.
İlçenin Işıklı Mahallesi Güney Küme Evleri mevkisinde İbrahim Özçelik'e ait ahırda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.
İhbar üzerine olay yerine Trabzon Büyükşehir Belediyesi İtfaiye ekipleri sevk edildi.
Ekiplerce söndürülen yangında 2 büyükbaş hayvan telef oldu.
Kaynak: AA / Göktuğ Ergün - Güncel