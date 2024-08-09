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Trabzon Büyükşehir Belediyesi, emeklilere 1 liradan çay satan kafe açtı

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Trabzon Büyükşehir Belediyesince açılan "Hasbihal" kafede emeklilere çay 1 liradan satılacak.

Trabzon Büyükşehir Belediyesince açılan "Hasbihal" kafede emeklilere çay 1 liradan satılacak.

Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından ilan edilen "2024 Emekliler Yılı" çerçevesinde Ayasofya Mahallesi sahilinde, Vali Aziz Yıldırım, Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Metin Genç, AK Parti Trabzon İl Başkanı Sezgin Mumcu, Türkiye Emekliler Derneği Trabzon Şube Başkanı Burhan Bayraktar ve davetlilerin katılımıyla kafe açıldı.

Vali Aziz Yıldırım, emeklilere sunulan hizmetlerin önemine işaret ederek, "Belediyelerimiz, büyüklerimizin ve emeklilerimizin bir araya gelip sohbet edebileceği mekanlar açıyor. Burada önemli olan çayın fiyatı değil, insanların muhabbet edebilmesidir." ifadelerini kullandı.

Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Metin Genç de emeklilere yönelik hizmetlerin bir sorumluluk olduğunu vurgulayarak, şu değerlendirmede bulundu:

"Hepimiz Allah ömür verirse bir gün mesleki hayatımızı bitirip emekli olacağız ve o zaman da aynı düşüncelere şahit olacağız. Emekli olan kıymetli büyüklerimize bu tür hizmetleri sunmak biz yerel yöneticiler için bir lütuf değil, bir sorumluluktur. Çünkü sizler, şehrimizin kalkınmasına ve bağımsız Türk devletinin ayakta durmasına emek verdiniz. Bu emek, zaten başlı başına saygıyı hak eden bir emektir. O nedenle, 5 kez değil, 15 kez de olsa Çanakkale'ye emektarlar göndereceğiz ve bu tür sosyal yaşam alanlarının da sayılarını artıracağız."

Kaynak: AA / Güncel

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