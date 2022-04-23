Trabzon Büyükşehir Belediyesinden spor temalı durak çalışması - Haberler

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Trabzon Büyükşehir Belediyesinden spor temalı durak çalışması

AA - Seyit Ahmet Eksik - Güncel
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Trabzon Büyükşehir Belediyesinden spor temalı durak çalışması

Trabzon Büyükşehir Belediyesince, kentin bazı noktalarına spor temalı otobüs durağı yerleştirildi.

TRABZON (AA) - Trabzon Büyükşehir Belediyesince, kentin bazı noktalarına spor temalı otobüs durağı yerleştirildi.

Trabzon Büyükşehir Belediyesinin başlattığı spor temalı otobüs projesiyle kentin sembolü haline gelen Trabzonspor ve başarılı sporcular temalı otobüs durakları kentin işlek caddelerine yerleştirildi.

Spor temalı duraklar arasında, Trabzonspor yedek kulübesi, Uğurcan Çakır'ın kalesi ve Trabzonlu şampiyon boksör Busenaz Sürmeneli'nin bulunduğu ringi andıran tasarımlar yer alıyor.

Bordo-mavi bayraklarla donatılan kentte daha önce de caddelerdeki trafik ışıklarına da "O sene, bu sene" sloganı yazılmıştı.

AA / Seyit Ahmet Eksik - Güncel

Trabzonspor, Trabzon, Güncel, Haberler

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