Trabzon Büyükşehir Belediyesi Turizm Zabıta Ofislerine Binlerce Başvuru

Trabzon Büyükşehir Belediyesi turizm zabıta ofislerine temmuzda 2 bin 402 başvuru yapıldı.

Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, şehri ziyaret eden turistlere yardımcı olunması amacıyla kurulan ofislere başvuranların çoğunluğunu, Körfez ülkelerinden gelen turistlerin yaptığı belirtildi.

Şehir merkezi ve Uzungöl'de kurulan ofislere geçen ay 728'si yerli, 1674'ü yabancı olmak üzere 2 bin 402 kişi başvurdu.

Açıklamada, ofislerin turistlerin şehirdeki ziyaretlerini daha keyifli ve sorunsuz geçirebilmeleri amacıyla hizmete açıldığına işaret edilerek, şunlar kaydedildi:

"Zabıta ofislerinin yoğun ilgi görmesinden memnuniyet duyuyoruz. Personelimize başvuran yerli ve yabancı turistler çoğunlukla adres ve en iyi yöresel yemekleri nerede yiyebileceklerini soruyorlar. Kayıp çocuk ve kayıp eşya başvuruları da sıklıkla karşılaşılan talepler arasında yer alıyor. Personelimiz şu ana kadar kent merkezinde kalabalıkta kaybolan 10 çocuğu aileleriyle buluşturdu. Belediye olarak, şehrimize gelen tüm misafirlere en iyi hizmeti sunmak için çalışmalarımıza devam edeceğiz."